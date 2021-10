Aveiro Tech Week: o início de uma nova era para a cidade de Aveiro

Hoje às 16:45 Facebook

Foi no dia 11 de outubro que se realizou a sessão de abertura da Aveiro Tech Week. Mais do que uma iniciativa de sucesso, este foi o dia que marcou o início da semana que vai colocar o município no epicentro da rota tecnológica.

Procure na agenda: dia 11 de outubro, 14h30. Não sabe do que estamos a falar? Nós damos uma pista: passa-se em Aveiro e é a semana mais aguardada do ano, diz-lhe alguma coisa? É isso mesmo, a Aveiro Tech Week já começou e foi no Cais da Fonte Nova que teve lugar a sessão oficial de abertura desta iniciativa que, durante 7 dias, se propõe a celebrar a tecnologia, a cultura e a arte. A cerimónia foi presidida por José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e contou com a presença de Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro, de Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal e de José Manuel Fernandes, deputado no Parlamento Europeu, entre outros convidados, patrocinadores e artistas.

Apresentações feitas, foi então altura de visitar algumas das instalações tecnológicas e artísticas que integram a oferta do evento, seguindo-se ainda a inauguração do novo Hub Tech City, no Edifício ATLAS Aveiro. A sessão encerrou no auditório do Teatro Aveirense.

Se ainda não sabia, a Aveiro Tech Week está a decorrer entre os dias 11 e 17 de outubro. Promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, é composta pelos eventos CRIATECH, TECHDAYS Aveiro e PRISMA/Art Light Tech. Através dos seus vários programas e atividades, este será o evento que alia tecnologia, arte e cultura através das suas exposições, instalações artísticas, performances, conferências, laboratórios e um sem fim de experiências.

Porém, mais do que um programa apelativo e atividades capazes de envolver todos os seus visitantes, esta iniciativa vem posicionar o município de Aveiro no epicentro da rota tecnológica, afirmando-se como um polo de atração para as indústrias tecnológicas e criativas. Tudo isto com o carimbo do projeto Aveiro 2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura e da iniciativa Aveiro Tech City!