Aveiro Tech Week promoveu três hackathons e atribuiu 25 mil euros em prémios

Esta edição registou a participação de 90 participantes que procuraram responder aos cinco desafios apresentados por parceiros e empresas de base tecnológica do ecossistema de Aveiro.

A primeira edição da Aveiro Tech City Hackathon atribuiu, durante a Aveiro Tech Week, um prémio global monetário no valor de 25 mil euros aos vencedores dos cinco desafios, lançados pela Altice Labs, Bosch Aveiro, Ubiwhere, Wavecom, Câmara Municipal de Aveiro, Instituto de Telecomunicações e Universidade de Aveiro. Os vencedores foram apurados após o pitch final, que decorreu na Fábrica de Ciência Viva, em Aveiro, onde os mais de 70 participantes se preparam durante oito horas.

A Aveiro Tech City Hackathon é uma iniciativa que tem como objetivos fomentar a inovação e a criação de soluções disruptivas para determinados desafios, promover a atração e retenção de talento no Município de Aveiro e criar oportunidades de recrutamento e análise de mercado. Em simultâneo, visa afirmar Aveiro enquanto ecossistema inovador e tecnológico e fortalecer a ligação entre a comunidade e as empresas de base tecnológica.

Comunidade Escolar - Ensino Básico e Secundário - foi desafiada a participar em diferentes maratonas durante a Aveiro Tech City Hackathon.

Esta edição, considerada um sucesso pela organização, registou a participação de 19 equipas, num total de 90 participantes, que procuraram responder aos cinco desafios apresentados por parceiros e empresas de base tecnológica do ecossistema de Aveiro. Cinco equipas conseguiram o mérito de levar para casa um prémio de cinco mil euros cada, pelas soluções inovadoras e disruptivas apresentadas aos desafios "Smart Fitness Coach", "Gestão de aquecimento residencial inteligente", "Plataforma IoT para a gestão de crise", "Smart Location Interface", e "City Data", este último tendo como base a infraestrutura do Aveiro Tech City Living Lab.

Hackathons TECH LAB e UBBU desafiaram comunidade escolar

Ainda durante a semana, a Comunidade Escolar - Ensino Básico e Secundário - foi desafiada a participar em diferentes maratonas. O Hackathon "UBBU" desafiou os alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico a concretizarem os exercícios da plataforma UBBU, dedicados ao Município de Aveiro, e a realizarem a sua própria proposta de projeto. Participaram nesta atividade os sete agrupamentos escolares do município, cada um com uma turma.

Já para o Ensino Secundário, o Hackathon "TECH LAB" proporcionou aos alunos o contacto com os equipamentos e materiais que integram o projeto Tech Lab nas Escolas do Município de Aveiro. Mais de 110 alunos das Escolas Secundárias Homem Cristo, José Estêvão, Dr. Mário Sacramento e Dr. Jaime Magalhães Lima aderiram à iniciativa e responderam aos desafios que procuram promover a criatividade, a imaginação e a resolução de problemas.

Foram destacados quatro projetos, um que obteve o primeiro prémio e os restantes três, menções honrosas. O vencedor do "TECH LAB" foi um grupo da Escola Secundária José Estevão, que levou para casa um prémio monetário no valor de duzentos e cinquenta euros. O sucesso e adesão a estas maratonas durante a Aveiro Tech Week permitiram confirmar a importância deste tipo de iniciativas, que terão continuidade em 2023.