Depois de 7 dias em "festa", chegou a hora do rescaldo

A edição de 2021 da Aveiro Tech Week chegou ao fim. De 11 a 17 de outubro, esta foi a semana que combinou três eventos que aliam a tecnologia, a arte e a cultura: Criatech, Techdays Aveiro e PRISMA/Art Light Tech.

Esta foi a semana com o carimbo do projeto Aveiro 2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura e da iniciativa Aveiro Tech City. Durante 7 dias, várias foram as iniciativas que se espalharam pela cidade. Desde novidades tecnológicas a festivais, instalações artísticas, performances, conferências, laboratórios e outras experiências, atividades não faltaram para animar os dias. E o melhor é que todas elas foram gratuitas! Mas depois dos foguetes lançados, chegou a altura de apanhar as canas e perceber como foi, realmente, esta semana.

Criatech: 40 artistas, 12 países

Nesta 5ª edição, durante os dias 11 e 16 de outubro, o Criatech teve como objetivo ser um momento de expiração e retorno à experiência física. Ainda que com uma forte presença digital, as 25 instalações criadas pelas mãos de 40 artistas - provenientes de 12 países - voltaram a ter lugar em vários espaços públicos e patrimoniais da cidade de Aveiro. Transformados pela presença dos objetos artísticos lá colocados de forma efémera, aqui foi possível presenciar uma narrativa história e de memória coletiva forte.

Techdays: dezenas de demonstrações, milhares de visitantes

A 7ª edição do Techdays Aveiro teve lugar no Centro da Cidade. Num formato mais próximo da comunidade, demonstrou a utilização da tecnologia em áreas como a mobilidade, turismo e cultura. Foram apresentadas, no espaço público, demonstrações de 14 startups e Centros de I&D, de 3 países. A área expositiva, no Mercado Manuel Firmino e Fórum Aveiro, aberta ao público durante 3 dias, contou a participação de 10 expositores e cerca de 3765 visitantes.

O que também aconteceu, durante os dias 13 e 15 de outubro, foram as três Tech Sessions do programa, no palco do Teatro Aveirense, sobre os temas mais atuais na área da inovação e da tecnologia. Contaram com a presença de 16 oradores, 459 participantes na plateia e 891 online. No dia 15, após a última Tech Session, foi ainda, o momento de anunciar os 3 vencedores do Aveiro 5G Challenge. As startups portuguesas Allbesmart , Cycle AI e Infinite Foundry levaram para casa o prémio de 25.000,00€ cada pelos projetos desenvolvidos.

Tal como aconteceu na edição do ano anterior, ao programa das Tech Sessions, juntou-se a realização de 8 workshops, da responsabilidade de 7 parceiros, dedicados a temas tão diversificados como: Aveiro Tech City Living Lab, Plataforma Urbana de dados, Smart Ports ou Soluções de Descarbonização no ambiente construído. Dos 186 convidados presentes, acompanharam as sessões 990 utilizadores através da emissão online.

Já na área da educação, em particular das competências STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), a atividade Tech Lab promovida nessa semana em 7 escolas do Município de Aveiro, envolveu 420 estudantes e 35 professores. Esta atividade tem como objetivo a promoção, de forma criativa do gosto pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, através da disponibilização de espaços de experimentação e criação, que proporcionam aos alunos o contacto direto com materiais de eletrónica, robótica, ferramentas, maquinaria diversa e impressoras 3D, para o desenvolvimento de projetos que promovem a aquisição de competências essenciais para o seu futuro académico, profissional e pessoal.

Neste sentido, no dia 16, foi dada a oportunidade a todas as crianças de experimentarem as atividades promovidas no âmbito dos Tech Labs nas escolas, através do Open Tech Lab, dinamizado na Fábrica da Ciência Viva de Aveiro, que contou com a presença de 261 visitantes. A estas atividades associaram-se, ainda, 3 workshops que contaram com a participação de 37 jovens.

Gaming: 8100 visitantes em 3 dias

Como não poderia deixar de ser, durante esta semana sobrou ainda tempo para os amantes de Gaming. De 15 a 17 de outubro tiveram lugar, no pavilhão A do Parque de exposições, vários torneios, simuladores e salões de jogos, com a presença de várias personalidades convidadas.

De referir, ainda, o regresso do MTF Labs, na sua 2ª edição em Aveiro. Este evento colaborativo, de experimentação e inovação, com o tema "Just Ocean", contou com a participação de um grupo de especialistas, incluindo oceanógrafos, bio tecnologistas, artistas, ecologistas e músicos, que se juntaram à comunidade local de criadores e empreendedores em Aveiro. Durantes estes 6 dias de cocriação os 50 participantes, provenientes de 22 países, colaboraram ainda com participantes externos através dos 13 eventos satélites emitidos de várias partes do globo (INESC Porto, NTNU Trondheim, UNAM México, Harvard Cambridge MA, York Toronto, Escola de Artes Visuais Parque Lage Rio de Janeiro, Universidade de Oslo, Greenwich University London, Queens University Kingston Ontario, Leibnitz Institute Berlin, IIT Instituto de Design, Chemnitz, Liepaja). O resultado deste trabalho culminou na apresentação do Showcase no sábado, dia 16 de outubro, com a mostra de 18 projetos.

Prisma: 13 instalações, 25 artistas, 9 países, milhares de visitantes

O tema desta terceira edição do Prisma foi o equilíbrio. A pandemia mostrou-nos, acima de tudo, como é frágil a humanidade. Como é difícil prescindirmos das coisas comuns a que estávamos habituados e como todos nós lutamos pelo equilíbrio interior nas nossas vidas. Assim, este festival procurou, sobretudo, o equilíbrio entre os artistas locais e internacionais, tendo em mente que Aveiro está a candidatar-se a Capital Europeia da Cultura em 2027 e que todos estão incluídos nesta viagem. Desta procura resultaram 13 instalações, em exibição nas noites de 15 e 16 de outubro, com o envolvimento de 25 artistas de 9 países.

Como seria de esperar, o rescaldo não poderia ser mais positivo. Foram 7 dias recheados de muita arte, cultura e tecnologia que iluminaram toda a cidade. A altura de fazer as malas chegou, mas já com um bilhete garantido para a edição de 2022!