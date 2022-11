Edição de 2022 da Aveiro Tech Week encerra com balanço muito positivo

Hoje às 16:36 Facebook

Tecnologia, arte, ciência, música. Todos estes mundos se cruzaram na Aveiro Tech Week, a semana que tem colocado a cidade dos canais no epicentro da rota cultural e tecnológica.

A Aveiro Tech Week, que decorreu entre 10 e 16 de outubro, encerrou mais uma edição com um balanço muito positivo. Constituída por três grandes eventos - Criatech, Techdays e Prisma/ Art Light Tech - o evento apresentou um programa intenso e diversificado com iniciativas abertas à cidade, à comunidade e a todos aqueles que se interessem por arte, cultura e tecnologia.

A semana, que trouxe muitas estreias e novas parcerias, ostentou o carimbo do projeto Aveiro 2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura e da iniciativa Aveiro Tech City. Durante esta terceira edição, Aveiro tornou-se no epicentro da rota cultural e tecnológica, com novidades tecnológicas, festivais, exposições, instalações artísticas, conferências, laboratórios e outras experiências gratuitas espalhadas um pouco por toda a cidade.

Criatech: 53 artistas de 10 nacionalidades

A 6.ª edição do Criatech apresentou, este ano, 45 instalações concebidas por 53 artistas de 10 nacionalidades. Durante seis dias, o evento desafiou os milhares de espetadores a escutar os "Ecos do Futuro", através das intervenções de artistas em espaços públicos e patrimoniais da cidade de Aveiro.

Techdays: Tech Sessions e inovações tecnológicas atraíram participação

A 8.ª edição do Techdays Aveiro agitou a cidade, trazendo para a rua inovações tecnológicas, abrindo também portas a laboratórios, sessões e conversas sobre temas centrais da atualidade, contando com a presença de convidados nacionais e internacionais, especialistas e de milhares de participantes. Além dos habituais workshops dos parceiros, aconteceu, pelo terceiro ano consecutivo, o workshop intensivo da MTF Labs, a maior comunidade global de música, que reuniu durante a semana 58 participantes, oriundos de 11 países.

Destaque também para a demonstração do veículo autónomo, gratuita para a população. A par da demonstração de mobilidade do futuro, decorreram na Praça da República e no Mercado Manuel Firmino demonstrações de inovações tecnológicas, apresentadas por nove parceiros, entre os quais os projetos finalistas do concurso Aveiro Tech City Challenges, que contaram com o interesse de centenas de visitantes.

As novidades não ficaram por aqui. Realizou-se, pela primeira vez, o Aveiro Tech City Open Day, que levou mais de 1000 alunos da Universidade de Aveiro a visitar empresas de relevante importância para o desenvolvimento da região de Aveiro, nomeadamente Altice Labs, Ubiwhere, Bosch e Wavecom. Outra estreia foi a realização da 1.ª Edição do Aveiro Tech City Hackathon, que registou 90 participações distribuídas por 19 equipas, e que atribuiu um prémio global monetário no valor de 25 mil euros aos vencedores dos cinco desafios, lançados pela Altice Labs, Bosch Aveiro, Ubiwhere, Wavecom, Câmara Municipal de Aveiro, Instituto de Telecomunicações e Universidade de Aveiro. No âmbito destas maratonas realizou-se, ainda, na área da Educação, duas maratonas, destinadas a distintos níveis de escolaridade. O Hackathon "UBBU" desafiou os alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico e o "TECH LAB" destinou-se aos alunos do Ensino Secundário.

Prisma: festival de luz encheu as ruas da cidade

A terceira edição do festival de luz Prisma regressou à cidade, com um roteiro artístico e lúdico assinado por 16 artistas de seis nacionalidades. Sob o mote "Fortaleza Europa", uma expressão recuperada da Segunda Guerra Mundial e com a qual se propõe uma prova da união entre povos e a afirmação do espaço europeu através da arte, foram apresentadas oito instalações, espetáculos de videomapping, obras de participação coletiva e estruturas interativas, entre outras manifestações artísticas que entusiasmaram os milhares de visitantes que saíram à rua.