Em Aveiro, o festival Criatech permite escutar o futuro através da arte

Hoje às 15:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 2022, a cidade dos canais volta a receber o festival Criatech. Os visitantes terão acesso a obras de dezenas de artistas nacionais e internacionais, em exposição até 15 de outubro.

Quem for a Aveiro entre os dias 10 e 15 de outubro verá que a cultura espreita a cada canto. A razão é a 6.ª edição do Criatech, festival organizado pela Câmara Municipal de Aveiro e pelo Teatro Aveirense.

Num ano marcado pela instabilidade social e económica e que nos fez, mais uma vez, questionar o que o destino nos reserva, o tema do evento, "Ecos do Futuro", convida-nos a ouvir o amanhã a partir dos artefactos que possuímos hoje. Como tal, obras de arte em diferentes formatos estarão distribuídas um pouco por toda a cidade.

O auge da 6.ª edição do Criatech será a exposição Re.Pairing.Future, fruto de uma parceria inédita com a Universidade de Artes Aplicadas de Viena.

Visitá-las será não só um abrir de horizontes, mas também uma oportunidade única de explorar os locais mais icónicos da região. O Museu de Aveiro/Santa Joana, o Museu de Arte Nova, o Museu da Cidade, o Edifício da Antiga Capitania, a Igreja da Misericórdia, o Edifício Atlas, a Igreja das Carmelitas, a Antiga Estação da CP e o Torreão da Mãe de Água acolhem o Criatech.

Nestes edifícios históricos estão expostos os trabalhos de mais de 40 artistas de 10 nacionalidades diferentes. Alguns dos nomes de peso em destaque são Thomas Garnier, Lotte Geeven, Anaisa Franco, Lukas Truniger, Moritz Simon Geist, sem esquecer a dupla Pedro Tudela e Miguel Carvalhais. Mas o festival não se fica por aqui.

Um dos destaques da 6.ª edição do Criatech será a exposição Re.Pairing.Future, fruto de uma parceria inédita com a Universidade de Artes Aplicadas de Viena. A instituição - a primeira a abrir uma licenciatura em artes multimédia na Europa - traz esta mostra do seu Departamento de Artes Digitais, com direção de Ruth Schnell e curadoria de Nicolaj Kirisits e Rini Tandon. São cerca de 30 criadores que nos farão pensar sobre o que está por vir, numa cidade que mais uma vez prova ser o epicentro da criatividade e tecnologia.