Festival Criatech: voltar a ligar a arte e a tecnologia na cidade de Aveiro

O festival Criatech está de regresso a Aveiro. Até dia 16 de outubro vai estar ao dispor dos seus visitantes um programa de referência nas áreas da criatividade digital e da tecnologia.

A 5ª edição do festival Criatech, organizado pelo Teatro Aveirense e pela Câmara Municipal de Aveiro, está de volta. Com intervenção em espaços públicos e patrimoniais, com uma narrativa histórica e de memória coletiva, o objetivo é transformar a cidade através da arte contemporânea.

O bom deste festival é que pode visitá-lo ao mesmo tempo que conhece a cidade, uma vez que o mesmo se encontra distribuído por vários pontos de Aveiro. O Museu de Arte Nova, a Igreja das Carmelitas, o edifício Atlas, o edifício da antiga Estação e a antiga Capitania são os locais onde poderá encontrá-lo.

Nesta nova edição vai poder conhecer 25 obras de 40 artistas que representam 12 nacionalidades diferentes. De ente os nomes presentes é de destacar o de Ruth Schnell, pioneira da arte multimédia, de Mathieu le Sourd, referência na criação de obras imersivas e interativas, Neil Mendoza, conhecido pela sua fusão de escultura, eletrónica e software, os kondition pluriel, habituados a criar experiências participativas, e uma colaboração entre três nomes fundamentais no panorama nacional: Pedro Tudela, Miguel Carvalhais e Gustavo Costa.

Para além das instalações presenciais e interativas que estarão presentes no festival, será ainda possível apreciar obras de realidade aumentada, com artistas de várias latitudes e propor modelos desafiantes de fruição da arte e dos espaços.

Resta então dizer que o ponto alto do Criatech 2021 será também a possibilidade de ver o resultado das Criatech Artistic Residences, que reuniram autores de várias áreas na criação de obras com um grande cunho experimental e que sublinham o lugar de Aveiro enquanto ponto de encontro entre a arte e a tecnologia!