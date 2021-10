Uma programação a não perder

Ontem às 23:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade de Aveiro está a presenciar a semana mais aclamada do ano. Várias são as atividades e os programas que prometem preencher os dias. Hoje partilhamos consigo alguma da programação da qual não pode mesmo deixar de fazer parte.

A Aveiro Tech Week ainda agora começou e já tanta coisa aconteceu! A cidade está recheada de arte, cultura e tecnologia que transformam os dias em verdadeiras viagens pelas mil e uma atividades que aqui pode experienciar. E se é verdade que a semana já vai a meio, também é verdade que ainda há muito para ver e, acima de tudo, viver.

14 de outubro

Neste dia 14 teve lugar na Aveiro Tech Week a segunda Tech Session, pelas 14h30. Com curadoria da ARTECH Aveiro 2021, o objetivo foi apresentar novas oportunidades e conceitos estéticos motivados pela tecnologia, através de apresentação de testemunhos e portfolios.

Já da parte da tarde, pelas 17h00, foi feita uma apresentação, pelo Cluster TICE.PT e alguns dos seus parceiros, do Polo de Inovação CONNECT5. Este polo é uma ferramenta importante no processo de aceleração da transformação digital do tecido económico, público e privado. Focando-se na essência deste processo, o CONNECT5 criou uma plataforma composta por 5 domínios específicos (IoT, CPS, Cloud, 5G e processamento de dados), para além das áreas transversais de cibersegurança, computação de alto desempenho e inteligência artificial.

15 de outubro

Todos os dias que fazem parte desta Aveiro Tech Week são recheados de vários programas e o dia 15 de outubro não foi exceção! Na parte da manhã, pelas 10h30, além da discussão do tema da descarbonização no Ambiente Construído, o Cluster Habitat Sustentável lançou o Roteiro da Sustentabilidade. Já a partir das 11h, no pavilhão A do Parque de Exposições de Aveiro, foi dado início ao primeiro evento gamig do ano. Entre torneios, quizzes, espetáculos e arcadas, opções não faltaram para preencher o dia.

Este dia também foi dedicado às Startups que participaram na 1.ª edição do Aveiro 5G Challenges e dos 5 projetos desenvolvidos no âmbito do Aveiro Urban Challenges. Chegou o momento em que foi apresentado o Pitch Final e ficámos a saber quem foram os 3 vencedores. Já na parte da tarde, aconteceu a última Tech Session. Com o tema " Sustainable Solutions for our City, our Planet and beyond", foram abordados temas relativos à sustentabilidade das cidades, do planeta e do universo, através de diferentes modelos, fossem eles artísticos, implementação de políticas europeias, movimentos de envolvimento dos cidadãos e novas abordagens educativas.

Pelas 17h00, foi promovido, pelo Porto de Aveiro, o workshop que deu lugar ao debate sobre tecnologias que visam melhorar a eficiência e eficácia das operações portuárias, com a apresentação de casos práticos de Smart Ports em Portos Europeus. Foi também apresentado o Porto de Aveiro como porto test bed flexível e competitivo para se diferenciar como um Porto 4.0.

Até ao dia 15, foi possível assistir à 10ª edição da ARTECH. Com o tema " Hybrid Praxis: Art, Sustainability & Technology", esta conferência teve como objetivo promover o interesse na cultura digital e a sua interação com a arte e a tecnologia.

Para terminar este dia em beleza, assistiu-se à tão esperada noite de inauguração do Prisma - Art Light Tech. Em vários espaços da cidade, este foi o momento de se deixar deslumbrar pelas luzes e sons presentes nas várias obras e instalações.

16 de outubro

Durante este dia, e no âmbito da Educação, vários serão os workshops para os mais jovens e famílias. Aqui, é de destacar o Open Tech Lab do 1º CEB, das 14h às 17h, na Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro.

Após a instalação e implementação deste projeto em todos as Escolas do 1º Ciclo e do Ensino Secundário do Concelho, a Autarquia irá proceder à instalação do projeto em todas as Escolas com 2º e 3º Ciclo, cobrindo, deste modo, toda a Rede Escolar do Município.

Importa dizer que, durante esta semana, foram proporcionadas a todas as escolas envolvidas o acesso livre e monitorizado aos diversos equipamentos em formato circuito, para possibilitar a participação a alunos e docentes.

Vai ainda poder visitar as demonstrações tecnológicas que ainda se encontram em exibição no Mercado Manuel Firmino, aberto até às 19h00. Já pelas 20h será a hora da apresentação ao público dos projetos desenvolvidos, no decorrer desta semana, no âmbito do MTF Labs Aveiro. Sobrará ainda tempo para desfrutar da última oportunidade de visitar as obras do Prisma, Art Light Tech desta edição de 2021.

Como vê, razões não faltam para dar um saltinho até à cidade de Aveiro e fazer parte deste evento!