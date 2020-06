Dez mandamentos da saúde animal

Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Há regras a cumprir para que os animais de companhia sejam mais saudáveis e tenham uma maior qualidade de vida. As exigências variam de cães para gatos e, portanto, há que ter em atenção as necessidades de cada um.

Vacinação, alimentação, esterilização, brincadeira, treino e exercício físico são alguns dos pilares que fazem toda a diferença para tornar os bichos de estimação mais saudáveis, felizes e com maior qualidade de vida. As regras são definidas por especialistas da Royal Canin, empresa do setor da alimentação animal, que divulga dez mandamentos para incrementar a saúde animal.

Conheça-os abaixo:

Para quem pondera adotar, é necessário informar-se sobre as características do animal. Há que ter em conta a idade, o porte, a alimentação e o exercício físico necessários para o seu bem-estar. De salientar que os dois primeiros meses de vida são delicados e críticos, sendo determinantes para a saúde de gatos e cães durante toda a sua vida.

A vacinação é obrigatória. Protege os animais e os seres humanos de doenças perigosas, como é o caso da raiva. O médico veterinário deverá ser o responsável pelo plano de vacinação durante toda a vida do animal.

A desparasitação interna e externa é fundamental e deve ser feita regularmente. Para tal, o animal deverá ser acompanhado pelo médico veterinário, que saberá aconselhar quais estratégias mais adequadas para combater os parasitas.

Todos os bichos de estimação, independentemente da raça ou do porte, precisam de brincar. A alimentação deve adequar-se à atividade física do animal, de forma a contrariar o excesso de peso.

A esterilização é um procedimento essencial na eliminação permanente do comportamento de cio, mas também como prevenção de alguns problemas de saúde do aparelho reprodutor. Esterilizar fêmeas, especialmente jovens (antes do primeiro cio) reduz consideravelmente a incidência de tumores de mama e evita definitivamente patologias do útero e dos ovários. A esterilização de machos pode atenuar alguns comportamentos de agressividade, evita doenças testiculares e reduz o risco de problemas na próstata.

Visitar o veterinário deve ser um prática recorrente e não apenas quando o animal está doente. Os animais mais velhos precisam de cuidados médicos com mais frequência, em particular os felinos que tendem a não baixar a guarda perante outros animais e disfarçam os sinais de alerta para uma possível doença.

A saúde mental não pode ser descurada. Cães e gatos também podem sofrer de doenças psicológicas. A ansiedade de uma separação ou a depressão são dois exemplos que podem afetar os animais de companhia e que se refletem no seu comportamento.

Uma alimentação adequada contribui para uma vida saudável. Não devemos esquecer que as necessidades nutricionais dos animais que são muito diferentes das dos humanos e variam consoante a raça, idade, peso ou problemas de saúde. Escolher alimentos cientificamente testados é uma forma de garantir a segurança e uma nutrição completa e adaptada.

A segurança é um pilar fundamental. Sendo o dono responsável por zelar pelo seu animal, deve minimizar os riscos dentro e fora de casa. No carro, cães e gatos devem viajar dentro de uma caixa transportadora ou presos com um cinto no banco traseiro. Já no interiores da habitação, há que redobrar cuidados com alimentos à vista, plantas tóxicas, janelas, varandas e objetos perigosos.

O treino e a educação são importantes, em particular no caso dos cães. O veterinário pode aconselhar sobre as melhores estratégias, tendo em conta a raça e características do animal de estimação.

Aceda aqui a todos os conteúdos do passatempo "Amigos Felizes"