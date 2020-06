Dicas para um regresso à normalidade sem ansiedade do seu animal

JN Hoje às 17:21 Facebook

Com a retoma do quotidiano pré-pandemia, há cuidados a ter para que o cão ou o gato não sofra. Eneida Cardoso, treinadora de animais, deixa alguns conselhos.

O confinamento imposto pelo surgimento da Covid-19 mudou o quotidiano de cães e gatos. Com os donos em casa o dia inteiro, os animais habituaram-se a ter mais comida do que a necessária, a fazer refeições fora de horas e a múltiplos passeios no exterior. Com a retoma das rotinas laborais e sociais, há que monitorizar o comportamento animal e minimizar estados de ansiedade.

Embora considere importante haver flexibilidade no quotidiano dos bichos de estimação, Eneida Cardoso, treinadora de cães na ConectaCão, em Aveiro, sublinha que o ideal é evitar alterar sucessivamente rotinas.

Os cães emocionalmente mais dependentes, que não conseguem ficar sozinhos numa divisão quando os donos estão em casa, são aqueles que à partida sofrem mais com o regresso à normalidade e, consequentemente, à ausência durante a maior prte do dia. Embora muitos cães se adaptem bem às mudanças, Eneida Cardoso defende que se deve "agir com prevenção".

Já nos gatos é importante garantir que eles têm um espaço onde possam estar sozinhos quando quiserem e continuar a permitir passeios no exterior. No entanto, deverão ser tomados alguns cuidados quando eles regressarem, como reduzir o mínimo de interações e lavar as mãos antes e depois de lhes tocar ou mexer nos seus brinquedos, pratos ou caixa de areia.

