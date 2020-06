Do cão à galinha. Qual o melhor bicho para ter dentro de casa?

JN Hoje às 17:10 Facebook

Escolher um animal de estimação nem sempre é tarefa fácil. Na altura da tomada de decisão, há várias questões que se impõem. Desde o espaço necessário para crescerem felizes aos cuidados indispensáveis para uma vida duradoura. As exigências variam consoante a espécie, a raça, o porte e a personalidade. Descubra os critérios para ter com peixes, gatos, coelhos, galinhas e cães dentro de casa.

Peixe

São considerados os animais mais fáceis de manter e, na maior parte dos casos, vivem num aquário pequeno. No entanto, de acordo com o grupo online "It"s Not Just a Fish" (traduzido para português significa "Não É Só Um Peixe"), isso não chega para um peixe se sentir feliz na casa dos donos. Além de comida, necessitam de um espaço razoável para socializar com outros peixes, oxigénio suficiente e nadar sem ser em círculos. Aconselham-se aquários de pelo menos 120 centímetros de comprimento.

Gato

No que toca a gatos, há mitos que importam clarificar: apesar de mais independentes que os cães, também precisam de espaço para gastar energia. Assim, os felinos devem ter permissão para correr livremente pelas várias divisões da casa, ter acesso a sítios para trepar, brinquedos estimulantes e muita interação com os seus humanos. E, claro, doses diárias de exercício - tal como sucede com os cães - para não engordarem.

Coelho

São uma alternativa ao cão e ao gato para quem procura um companheiro peludo. No entanto, a felicidade do animal depende de alguns fatores. A saber: ter pelo menos dois coelhos para fazerem companhia um ao outro, um espaço seguro onde possam brincar e barrinhas de cereais para roerem.

Galinha

Ao contrário do que possa pensar, o lugar das galinhas não é na panela. São animais que apreciam a companhia dos humanos, contentam-se com pouco espaço e podem ser felizes solitárias, embora o ideal é terem mais uma ou duas galinhas com que socializar.

Cão

É o mais fiel amigo do homem, o melhor companheiro e uma fonte de amor incondicional. No entanto, os apartamentos, cada vez mais pequenos, não são a melhor casa que podemos dar aos cães. E isso explica a crescente popularidade do dachshund - o famoso cão salsicha - cujo porte pequeno o tornam a escolha ideal para quem não se imagina a ter outro animal além de um cão.

