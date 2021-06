Fazer as contas à casa é mais fácil a partir de agora.

Hoje às 10:52 Facebook

Comprar casa é o desejo de muitos portugueses e uma das fases mais difíceis é a do crédito - quanto pode pedir, quantos juros vai pagar e, no fundo, como tudo funciona. O Twinkloo eliminou essa dificuldade... e sem custos. Saiba como.

É seguro dizer que comprar casa é um processo desgastante. Decidir onde quer comprar, o que quer comprar (se novo se para renovar), com que tamanho e, por fim, que acordo vai fazer com o banco para concretizar este sonho. Esta fase geralmente envolve uma tour de banco em banco para pedir propostas... até agora. O Twinkloo faz esse trabalho em 48 horas e sem custos. Veja como funciona.

Crédito habitação, simplificado

Quem já precisou de recorrer a crédito sabe como funciona o processo. Cada banco pede uma série de documentos (a maioria comum entre todos os bancos, outros com pedidos únicos) e isso significa que, para cada simulação de crédito que pretender, terá de visitar um balcão. Ou seja, fazer a mesma coisa várias vezes - em vários bancos.

Com o Twinkloo tem de falar apenas com um agente, que por sua vez contactará os bancos em seu nome. Mas as vantagens não se esgotam em tempo, mas também em poupança. Quando um banco recebe uma proposta do Twinkloo sabe à partida que está em competição com outros bancos e, dessa forma, apresentará uma proposta mais vantajosa.

Para além disto, o agente Twinkloo explica-lhe ao pormenor cada proposta e cada vantagem. Spread, TAEG, taxas fixas ou taxas variáveis? É tudo esmiúçado para a decisão ser a mais confiante possível.

E o melhor? O serviço é gratuito para quem procura crédito. O Twinkloo faz todo o trabalho por si, mas na verdade é remunerado pelos bancos - que premeiam quem lhes traz clientes. Uma equação onde todos ganham.

Aprovado pelo Banco de Portugal

O Twinkloo é uma empresa com grande vertente digital, que nasce de um grupo com mais de 12 anos de experiência na Gestão de Crédito. A tecnologia que pôs em prática permite comparar de forma eficaz e rápida várias propostas de crédito, o que traz igualmente facilidade na negociação - possibilitando a melhor oferta para o cliente.

As vantagens deste serviço foram reconhecidas pelo Banco de Portugal, sendo o Twinkloo um intermediário de crédito registado com o mesmo.

Para ter uma primeira simulação basta consultar o site do Twinkloo, onde é possível ver imediatamente uma oferta possível para o crédito que procura. Para uma simulação detalhada para um caso em específico basta pedir para ser contactado. Depois de ter todos os documentos do seu lado, o Twinkloo apresenta-lhe propostas no prazo médio de 48 horas.

Twinkloo é um Intermediário de Crédito vinculado registado junto do Banco de Portugal com o número 4550 sob a firma FSIC - Intermediário de Crédito, Unipessoal Lda.