O futuro das cidades: Limpeza urbana em discussão

A limpeza urbana vai estar em destaque entre dias 29 de junho a 1 de julho, no Altice Fórum Braga, onde se realiza o ​​​​​​​III Encontro Nacional de Limpeza Urbana, o único evento do género em Portugal.

Sob o mote "Estratégias para uma nova era dos serviços públicos", serão apresentadas questões como políticas públicas para a higiene e limpeza urbana, boas práticas nacionais e internacionais, o papel das novas tecnologias e da indústria espacial na organização das cidades e na limpeza urbana, a formação dos profissionais do setor, a mobilização dos cidadãos para comportamentos responsáveis e sustentáveis.

O evento, organizado pela Associação Limpeza Urbana (ALU) - Parceria Para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis, conta com oradores nacionais e internacionais, que irão mostrar sobre as últimas novidades do setor, numa lógica de partilha de informação, experiência e conhecimento. O III Encontro Nacional de Limpeza Urbana ficará marcado pela apresentação do primeiro estudo de caracterização do sector em Portugal, o seu impacto económico e o potencial para o desenvolvimento das cidades.

A Associação Limpeza Urbana (ALU) - Parceria Para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis, entidade que agrega municípios de todo o país, empresas e outras entidades motivadas para mudar a limpeza urbana em Portugal.

O Urban Cleaning Expo será também um marco nesta edição. Pela primeira vez o Encontro Nacional Limpeza Urbana contará com uma área expositiva com 10.000 m2, onde será possível conhecer as mais recentes inovações do setor, como camiões, varredoras, papeleiras e equipamentos de segurança. Haverá ainda um espaço exterior, onde serão realizadas demonstrações de equipamentos e inovações tecnológicas.

O III Encontro Nacional de Limpeza Urbana vai ser um momento para repensar as nossas cidades, procurando soluções eficientes e úteis, que promovam ecossistemas mais inteligentes e sustentáveis. Estratégias que permitam tornar a vida nas cidades mais saudável e feliz para todos.