Passatempo "Amigos Felizes" alargado até 7 de dezembro

Iniciativa "Amigos Felizes", criada pelo "Jornal de Notícias" e pela revista" Notícias Magazine" em colaboração com o All4Pets, vai prolongar-se até ao próximo mês.

O passatempo "Animais Felizes", que estava previsto terminar no dia 30 deste mês, vai ser alargado até 7 de dezembro.

O desafio é simples: as famílias têm de gravar num pequeno vídeo, um momento original e divertido protagonizado pelo cão ou gato de estimação e partilhá-lo no Tik Tok, identificando-o com @AMIGOSFELIZESALL4PETS e com a hastag #amigosfelizesall4pets. Depois, é só aguardar pelo encerramento da votação online. Entre os vídeos concorrentes, serão premiados os três com mais "gostos".

Os premiados serão divulgados no dia 12 de dezembro. Para os três mais votados, há um prémio. Cada um recebe uma garrafa com 900 ml de dois compartimentos (para alimentos e bebidas) e um fecho de segurança, uma tigela dobrável com mosquetão de fixação em metal, uma bola, um lenço coleira, um dispensador de sacos para animais de estimação, uma medalha para coleira e uma bolsa mochila. Ao cabaz do vencedor acresce ainda banho e tosquia. Aos três premiados, a All4pets oferece também um desconto num seguro animal. Consulte o regulamento aqui.