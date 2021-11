Voltar à rotina sem que os animais sofram com a separação

Marisa Silva Hoje às 17:54 Facebook

Fim do teletrabalho pode aumentar ansiedade e depressão nos cães e nos gatos. Evitar comportamentos que remetam para longas ausências e criar entretenimentos ​​​​​​​ajudam a minimizar situação.

O regresso ao escritório e o retomar das rotinas fora das quatro paredes podem fazer aumentar a ansiedade e a depressão nos animais de estimação. Com os donos fechados em casa ao longo do último ano, cães e gatos ficaram a ganhar. Tiveram mais atenção dos tutores, mais mimo e mais passeios ao ar livre. No entanto, com a diminuição gradual das restrições impostas pela covid, a separação pode trazer impactos indesejados em patudos e felinos, especialmente nos que já têm traumas do passado.

"Há um ou outro caso em que se pode notar mais a ansiedade de separação. Desde que isso seja mencionado ao médico-veterinário assistente consegue-se ultrapassar. Tal como nas pessoas", diz Ana Lúcia Luís, docente do mestrado integrado em medicina veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar na área de animais de companhia.

Nos cães, por norma, a ansiedade nota-se no aumento das "asneiras", como o roer coisas em casas. Já nos gatos, as manifestações são mais fisiológicas. O importante é estar atento. Há ainda truques para minimizar os impactos da separação. Ter um segundo animal, deixar brinquedos à disposição ou o rádio ligado podem ser soluções.

Ana Lúcia Luís deixa mais uma dica: "As rotinas que demonstrem que vamos ficar longe de casa por muito tempo não devem ser feitas em frente ao animal, como o pegar na chave, na carteira ou na lancheira".

Na casa dos Prata, o regresso ao escritório e à faculdade levaram a família a pensar em distrações para o patudo. Alex, de cinco anos, é um cão feliz, sociável e dócil. Apesar de não demonstrar ansiedade com a saída dos donos, a família deixa-lhe alguns desafios para fazer durante o dia. Uns deles é uma garrafa com pipocas, uma adaptação de um brinquedo pensado pela mãe de Paula Prata para o filho quando era pequeno. "Não sinto que ele fique triste, mas começamos a dar-lhe coisas para ele se entreter principalmente depois de perder a companheira [a outra cadela da família]", assinala Paula Prata.