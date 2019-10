Não consegue fazer chamadas? A rede NOS está com problemas

Hoje às 12:02 Facebook

A rede NOS está com problemas de serviço a nível nacional, quer no serviço de voz, quer no de dados.

Segundo dados do portal "Down Detector", há clientes a registar problemas em várias cidades do país, como Lisboa, Porto, Gaia, Braga e Amadora. Fonte do serviço comercial da empresa confirmou ao JN que já foi detetada uma avaria e que os serviços técnicos estão a tentar resolver o problema.

No mesmo site, vários utilizadores estão a usar a zona de comentários para relatar os seus problemas de comunicações, bem como o local onde os estão a sentir.

"A NOS confirma uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados. Os planos de contingência foram já ativados", revelou mais tarde a empresa.