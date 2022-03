Estado ganhou 47 milhões num mês com subida dos combustíveis

Governo vai gastar 168 milhões de euros na contenção do impacto da guerra nos preços e fica com fatia de leão.

A subida do preço dos combustíveis rendeu mais 47,6 milhões de euros só em IVA e imposto sobre produtos petrolíferos (ISP), num total de 177 milhões de euros, em janeiro e em comparação com o homólogo do ano passado. O consumo continua a aumentar, pelo que a percentagem que cabe ao Estado em cada litro de combustível rende mais euros. Até junho, o Governo vai gastar 168 milhões de euros para atenuar o impacto da subida dos preços nos combustíveis devido à guerra.