Estado perde 63 milhões em IVA com quebra nas autoestradas

Receitas das concessionárias poderão cair 23% em relação aos 1,2 mil milhões arrecadados em 2019. Compensações negociadas só depois da crise.

Desde março do ano passado, as restrições à circulação impostas pela pandemia de covid-19 e o receio de contágio mesmo fora dos períodos de confinamento estão a retirar continuamente tráfego nomeadamente às 45 principais autoestradas de Portugal continental, com variações sistematicamente negativas desde então.

O pior mês foi o de abril, conclui-se da análise à variação do tráfego médio diário constante dos relatórios trimestrais do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Todas as autoestradas perderam mais de metade da circulação, se comparada com o mesmo mês de 2019. Em 35 vias, o tráfego caiu mais de 60%. A A22, no Algarve, perdeu mesmo 81%, destacando-se também o principal eixo (A1), que desceu 70,2% - de 36 876 para 22 224 veículos de média diária (infografia).