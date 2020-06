Estado perdoa empréstimos a famílias em dificuldades

JN/DV Hoje às 07:43 Facebook

Twitter

Partilhar

As famílias que não consigam reembolsar os empréstimos concedidos pelo Estado para pagar a renda vão ser perdoadas.

A medida está prevista no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES)

"Deve ser acautelada a situação das famílias mais vulneráveis, prevendo-se que nestes casos [que não consigam pagar], o empréstimo possa ser convertido em subsídio não reembolsável", lê-se no documento publicado no portal do Executivo. O documento refere ainda que "o apoio adicional a estas famílias irá garantir que estas podem permanecer na sua habitação, evitando novas situações de precariedade habitacional".