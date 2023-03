Estado vai poupar 800 mil euros/ano em rendas com mudança para a sede da CGD

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

A mudança de entidades públicas para a sede da CGD vai gerar poupanças anuais de 800 mil euros em rendas e de cinco milhões em encargos de manutenção, segurança, limpeza e luz, desocupando edifícios que podem reforçar oferta de habitação.

Estes valores constam do comunicado do Conselho de Ministros, que aprovou esta quinta-feira a autorização da realização da despesa para as obras de adaptação do edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa, com vista à concentração e instalação de entidades públicas neste local.

"A concentração de serviços e gabinetes num único espaço físico potencia sinergias, estimula a criação de redes de comunicação mais próximas, sedimenta o trabalho colaborativo e permite ganhos de eficiência na gestão dos imóveis utilizados pelo Estado", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

O Governo estima que a concentração de entidades públicas na sede da CGD resultará numa poupança anual de 800 mil euros em rendas pagas pelo Estado a privados.

A este valor soma-se uma poupança de cerca de cinco milhões de euros por ano em encargos com a gestão de serviços como segurança, manutenção, limpeza, jardinagem, fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água.

"Por outro lado, os imóveis públicos que serão desocupados -- avaliados em cerca de 600 milhões de euros - poderão ser objeto de rentabilização, visando contribuir para o objetivo de reforço da oferta habitacional", refere a mesma informação.

O comunicado do Conselho de Ministros não refere qual o montante da autorização de despesa para obras que foi aprovada, sendo que esta quinta-feira não foi realizada a conferência de imprensa que habitualmente se segue à reunião semanal do Governo.

Este projeto de concentração de entidades púbicas no edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos está "alinhado" com o Programa do Governo, "que define como meta a reconfiguração do funcionamento e organização interna da Administração Central do Estado", bem como com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).