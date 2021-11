Este é o supermercado que mais satisfaz os portugueses

Hoje às 14:50 Facebook

Um inquérito feito pela Deco/Proteste em julho de 2021 concluiu que a cadeia de supermercados espanhola Mercadona é o supermercado de eleição dos portugueses.

De acordo com as 5008 respostas do inquérito da Deco/Proteste, entre as lojas físicas, o Mercadona foi o supermercado que reuniu os clientes mais satisfeitos, seguindo-se o El Corte Inglés, Auchan, Aldi e Lidl. No entanto, nos supermercados online, o Minipreço foi o que angariou mais clientes satisfeitos, ficando muito próximo do Pingo Doce e do El Corte Inglés.

Para 37% dos consumidores que responderam ao inquérito, a escolha do supermercado é feita pela praticidade, ou seja, escolhem os que estão mais próximos do trabalho ou de casa. Apenas 16% dos consumidores referem que os preços dos produtos são um fator importante no momento da escolha de um supermercado e apenas 9% baseiam-se nas promoções e descontos.

O Mercadona foi o único supermercado onde a qualidade dos produtos é o fator que mais pesa no momento da escolha do supermercado.

Apesar dos consumidores escolherem grandes superfícies para comprar um vasto leque de produtos, ainda há vários alimentos que as pessoas preferem comprar em lojas tradicionais e mercados, como é o caso da carne, pão, frutas e leguminosas.