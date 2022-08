Estes sites e páginas de Facebook concedem créditos sem autorização

JN/Agências Hoje às 18:46 Facebook

O Banco de Portugal (BdP) divulgou, nesta terça-feira, uma lista de oito entidades sem autorização para exercer qualquer atividade financeira em Portugal, como a concessão de crédito.

"O Banco de Portugal adverte que os responsáveis pelos sítios da internet e pelos perfis da rede social Facebook infra identificados não estão, na presente data, nem nunca estiveram, habilitadas a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", indicou, em comunicado, o supervisor financeiro.

Em causa, estão as páginas no Facebook da Empréstimo Rápido Portugal (https://www.facebook.com/Emprestimo-Rapido-Portugal-107775891757123), Tiago Empréstimo Rápido Portugal ((https://www.facebook.com/Tiago-Emprestimo-r%C3%A1pido-Portugal-112241401239834/?ref=page_internal), Tiago Pinto Empréstimo de Dinheiro Portugal (https://www.facebook.com/Emprestimoportugalsuicafranca), Empréstimo Crédito Portugal Rápido (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076435200441), Tiago Pinto Empréstimo do Dinheiro em Portugal (https://www.facebook.com/Emprestimocreditoemprestimoportugal/) e EmpréstimoUrgente.pt (https://www.facebook.com/Emprestimoportugalsuuca/)

A lista abrange ainda os 'sites' https://novoservico.com/ e https://emprestimo-urgente-portugal.jimdosite.com/.

O Banco de Portugal lembrou ainda que a concessão de crédito está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, cuja lista pode ser consultada no seu 'site'.