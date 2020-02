EuroBic tinha contratado empresa da sócia amiga de Isabel dos Santos

JN Hoje às 10:19 Facebook

Banco de que a angolana é a maior acionista terminou contrato com a SDO quando estourou o escândalo Luanda Leaks. A empresa de recursos humanos era liderada por Paula Oliveira.

O EuroBic contratou a SDO Consulting, empresa de Paula Oliveira, amiga e sócia de Isabel dos Santos, para serviços de consultoria em recursos humanos no banco, revela o Jornal Económico. A SDO manteve uma relação contratual com o EuroBic até à divulgação do escândalo Luanda Leaks, que aponta operações suspeitas da empresária angolana e filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos.

O banco liderado pelo ex-ministro das finanças Teixeira dos Santos terminou o contrato com a SDO após a revelação de operações irregulares da angolana, como transferências superiores a 100 milhões de euros através do banco português, para a Matter Business Solutions, empresa sediada no Dubai em que Paula Oliveira surgia como acionista única.

Segundo fontes ouvidas pelo Jornal Económico, o EuroBic quis "afastar riscos reputacionais" face à relação de Paula Oliveira da SDO Consulting com a empresária angolana que é ainda acionista maioritária do banco apesar de já ter anunciado a intenção de vender as suas ações. Em causa estão suspeitas evidentes que se levantam no Luanda Leaks sobre a Matter Business Solutions, a offshore no Dubai que tem uma única acionista Paula Oliveira, suspeitando-se de que Isabel dos Santos é a sua verdadeira dona.

Paula Oliveira é um dos nomes cimeiros na lista de presumidos testas de ferro da "mulher mais rica de África", juntamente com Mário Leite da Silva.

O EuroBic recusou comentar oficialmente o caso, mas outra fonte ouvida pelo Jornal Económico revelou que "ninguém sabia que a sócia principal da SDO tinha relações pessoais e profissionais com Isabel dos Santos".

Entretanto, o EuroBic está a investigar como decorreu o processo de contratação da SDO Consulting.