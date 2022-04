Ex-ministro Manuel Heitor compromete ex-ministro das Finanças

JN Hoje às 09:29 Facebook

O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, diz que tentou ter apoio para vários projetos no setor mas recebeu quase sempre resposta negativa do colega das Finanças, João Leão.

Segundo o ex-ministro Manuel Heitor, a tutela "apresentou vários projetos às Finanças" mas o Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias (CVTT) do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa "foi o único projecto da área tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a ser apoiado directamente pela dotação centralizada do Ministério das Finanças (MF) nos últimos cinco anos".

O desagrado de Manuel Heitor está, esta quarta-feira, manifestado no jornal "Público".