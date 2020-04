Excedente orçamental ficou 762 milhões de euros mais curto em março

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

As administrações públicas registaram um saldo orçamental positivo de 81 milhões de euros até março deste ano, o que representa uma quebra de 762 milhões de euros face ao mesmo período de 2019, divulgou esta segunda-feira o Ministério das Finanças.

"A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou no primeiro trimestre um saldo positivo de 81 ME [milhões de euros], representando um agravamento de 762 ME face ao período homólogo por via do menor crescimento da receita (1,3%) face ao da despesa (5,3%)", de acordo com um comunicado das Finanças enviado às redações.

O mesmo documento indica que "a execução do primeiro trimestre já evidencia os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia e nos serviços públicos na sequência das medidas de política adotadas para mitigar esses efeitos".