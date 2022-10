Execução do OE "fica muito aquém das promessas", diz PSD

Em reação à apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2023, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, afirma que a proposta "mantém o empobrecimento a que o país tem assistido nos últimos anos" e que a execução descrita do programa "fica muito aquém das promessas" no que diz respeito ao investimento público.

Para Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, o OE entregue esta segunda-feira é um documento "com muitas promessas, muitas medidas e muitos programas". No entanto, nota o social-democrata, "a execução fica muito aquém do que são as promessas".

"É um OE que mantém o empobrecimento a que o país tem assistido nos últimos anos", refere, acrescentando que, se tivesse sido o PSD a construir a proposta, "faria um orçamento virado para a competitividade da economia". Isto porque, reforça, "não é possível pagar melhores salários sem crescimento" económico.

Sobre o acordo de concertação social, "por mais relevante que seja", admite o líder parlamentar, a estratégia não poderá ficar por aí. Para Joaquim Miranda Sarmento, este OE "não altera a política económica dos últimos sete anos" e, por isso, o partido lamenta não ver "uma mudança da política económica".