Execução do programa Capitalizar é de 94%

A taxa de execução do programa Capitalizar, que tem como um dos objetivos melhorar as condições de acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas (PME), situou-se em 94%, segundo o Projeto de Plano Orçamental para 2020.

"Até à data, o programa Capitalizar tem um nível de execução de 94%, respeitante a 79 entre 84 medidas", lê-se no documento do Governo enviado à Comissão Europeia e hoje divulgado, que não divulga mais pormenores.

O programa Capitalizar, que arrancou em 2016, tem por objetivos melhorar as condições de acesso ao financiamento das PME, com oferta mais diversificada de instrumentos de apoio, reforçar a autonomia financeira das empresas, através do estímulo fiscal ao financiamento por capitais próprios, e impulsionar a regeneração de empresas economicamente viáveis.