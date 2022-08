Exemplar único do Mercedes-Maybach GLS entregue na Maia

JN Hoje às 10:14 Facebook

Para assinalar os 100 anos sobre a apresentação do W3 - o primeiro modelo de produção em série da Maybach -, que foi revelado em setembro de 1921, a Mercedes-Maybach anunciou a criação de versões exclusivas comemorativas do centenário da marca para os modelos Classe S e GLS, ambas limitadas a apenas 100 exemplares. E para o Norte do país veio o único exemplar do SUV vendido em Portugal.

A única unidade comercializada do SUV Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC foi vendido pela Sociedade Comercial C. Santos, da Maia, a um empresário de Vale de Cambra, com um preço final a rondar os 340 mil euros.

Embora tenha mais de 5,2 metros de comprimento e quase 1,9 metros de altura, o modelo apresenta performances de um verdadeiro desportivo. Com motor V8 biturbo 4.0 a gasolina de 557 cv (mais 22 cv do sistema elétrico EQ Boost de 48 V), o modelo acelera dos zero aos 100 km/h em apenas 4,9 segundos e atinge uma velocidade máxima (limitada eletronicamente) de 250 km/h. O consumo combinado de combustível é de 13,1 l/100 km e as emissões combinadas de CO2 de 297 g/km (em ambos os casos no ciclo WLTP).

O Maybach GLS é 33 centímetros mais alto que o Classe S e oferece um interior com 1,10 metros de espaço para pernas e suspensão pneumática. O interior é à prova de som e com um ambiente onde predomina o couro e os acabamentos em piano lacado preto de alto brilho com linhas pérola MANUFAKTUR.

O acesso e a saída a partir do veículo são feitos através de estribos eletronicamente extensíveis e que se iluminam automaticamente quando as portas se abrem. Nessa altura, a carroçaria também é ligeiramente rebaixada para facilitar o acesso ou a saída do veículo, aumentando o índice de conforto e segurança.

Refinado

O Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Edition 100 (tal como o Classe S Edition 100) é ainda mais refinado do que os restantes modelos exclusivos da marca alemã. É pintado à mão nas duas cores Maybach Prata e Azul Nautic e apresenta um design especial de interiores em pele nas cores Branco Cristal e Prata Pérola MANUFAKTUR.

O logótipo da marca, incluindo a inscrição Edition 100, adorna o pilar D bem como vários compartimentos de arrumação e os painéis iluminados no interior. Também as jantes são específicas desta edição.

Entre outros detalhes que revelam a exclusividade do Maybach estão as embaladeiras das portas iluminadas com lettering Edition 100, a capa de proteção exterior ou, entre muitos outros elementos de luxo, a caixa em pele Branco Crystal com as chaves do veículo, o porta-chaves Edition 100 e uma caneta desenvolvida para esta edição.

"O melhor dos melhores"

"Apresentar o melhor dos melhores" foi a a ambição expressa por Karl Maybach e o seu pai Wilhelm, quando estrearam o Maybach 22/70 HP W 3 há um século. Ao longo de décadas realeza, líderes mundiais, estrelas de cinema e desportivas viajavam em veículos Mercedes-Maybach, o emblema duplo M passou a representar o auge da inovação técnica e do luxo sofisticado.

Após a morte de Karl Maybach, em 1960, a Daimler-Benz AG assumiu a Maybach Motorenbau GmbH, e, em 2002, a Maybach foi reanimada como uma marca independente e, até ao início de 2013, veículos como os Maybach 57 e 62 e os 62 Landaulet foram entregues a clientes de todo o mundo.

Integra, desde 2014, a marca Mercedes-Benz e cada modelo é feito em consulta com os clientes do Centro de Excelência em Sindelfingen, perto de Estugarda. A pedido, os veículos também podem ser individualizados com atenção aos detalhes pelos especialistas do programa Mercedes-Maybach Manufaktur.

"Todos os nossos clientes e todos os nossos automóveis são especiais. No entanto, integrar o processo de encomenda e de entrega de um modelo tão exclusivo como este a um cliente que significa muito para a Sociedade Comercial C. Santos é um orgulho para a empresa e, naturalmente, para mim", explica Carlos Henriques, membro da equipa comercial que liderou o processo na Sociedade Comercial C. Santos.