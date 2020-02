Expansão do metro do Porto avança com cheque de mil milhões de euros

Pedro Ivo Carvalho Hoje às 08:48 Facebook

O Governo, a Área Metropolitana do Porto (AMP) e a Empresa Metro do Porto chegaram a acordo e deram um passo significativo no sentido da expansão da rede do metro.

O envelope financeiro acordado, no âmbito do Plano Nacional de Investimento, prevê um cheque de 620 milhões de euros para o crescimento do metro e de 240 milhões de euros para o desenvolvimento de sistemas de transportes coletivos em sítio próprio (metro Bus), mas o JN sabe que há disponibilidade do Executivo de António Costa para estender o envelope financeiro até aos mil milhões de euros. Somando, assim, cerca de 150 milhões às verbas agora acordadas, cifradas em 860 milhões de euros.

Depois de alguns avanços e recuos, o protocolo entre as partes será assinado no próximo dia 21, na Câmara de Gondomar. Ao todo, serão sete novas linhas em estudo, durante dez meses, o que permitirá ter obra no terreno a partir do próximo ano. O fim da empreitada está previsto para 2030.