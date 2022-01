ExpoDubai: Dia de Portugal marca "sucesso" da participação nacional

JN/Agências Hoje às 12:35 Facebook

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação defendeu esta sexta-feira, no Dubai, que o Dia de Portugal marca o "sucesso" da participação do país na expo, notando que o pavilhão nacional é um "showcase".

"Estou honrado por estar aqui na primeira expo que se realiza na região do Médio Oriente. O Dia de Portugal marca o sucesso de Portugal no evento, como um 'showcase' [uma mostra]" dos pontos fortes do país, afirmou o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, que falava na Al Wasl Plaza, no recinto da Expo Dubai.

O secretário de Estado português destacou ainda "a diversidade" de Portugal, convidando todos a visitarem o país.

Francisco André disse também esperar que este evento possibilite a criação de "novas conexões", tal como aponta o "slogan" oficial da Expo Dubai - "Connecting Minds, Creating the Future" (Ligando as Mentes, Criando o Futuro).

"Portugal é uma economia aberta. Acreditamos ter diversidade para desenvolver e acolher os parceiros", apontou o governante.

No final do discurso, Francisco André agradeceu ainda à diáspora portuguesa presente no recinto, pedindo que "se sintam em casa".

Após as intervenções, seguiu-se um momento musical, com atuações de Marta Pereira da Costa e António Chainho, bem como de Teresa Salgueiro.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, conta com a participação de 192 países.