Exponor em Matosinhos adia três feiras

JN/Agências Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Três feiras que estavam agendadas para março e abril na Exponor, em Matosinhos, foram adiadas para maio e outubro, no âmbito das medidas de contenção do novo coronavírus.

De acordo com a Exponor Exhibitions, a 13.ª edição da Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, que deveria realizar-se de hoje a sábado, foi reagendada para os dias 6 a 9 de maio.

Já a 2.ª edição da 360 Tech Industry - Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos, que deveria ocorrer em 2 e 3 de abril nas instalações da Exponor, em Matosinhos, no distrito do Porto, foi remarcada para 14 e 15 de maio, enquanto a Expocosmética - Feira de Cosmética, Estética, Unhas e Cabelo, que fazer-se entre 25 e 27 de abril, passa a realizar-se entre 3 e 5 de outubro.

"Face aos últimos desenvolvimentos do Covid-19 em Portugal, decidimos adiar os eventos previstos para os meses de março e abril, como medida de contenção da propagação do coronavírus. Lamentamos qualquer inconveniente que esta decisão possa causar, mas decidimos seguir as recomendações oficiais no sentido de apoiar as instituições na sua estratégia de prevenção e proteção da saúde pública", afirmou o diretor-geral da Exponor Exhibitions, Diogo Barbosa.