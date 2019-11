Exportações sobem 5,8% e importações 13,2% em setembro

Hoje às 11:36 Facebook

As exportações de bens aumentaram 5,8% e as importações subiram 13,2% em setembro face ao mesmo mês de 2018, recuperando da quebra de 4,5% registada em ambos os fluxos em agosto.

Segundo as Estatísticas do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), "destacam-se os acréscimos nas exportações e importações de 'material de transporte' (+19,8% e +30,1%, respetivamente) e nas importações de 'combustíveis e lubrificantes' (+40,4%)".

Excluindo os "combustíveis e lubrificantes", em setembro as exportações aumentaram 7,2% e as importações cresceram 10,3% (-0,1% e +4,0%, respetivamente, em agosto de 2019).