Faltam carros usados no mercado para tanta procura

Eduardo Pinto Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Escassez de componentes atrasa produção de novos e adia a troca. Ainda assim, vendas em segunda mão deram bons sinais de crescimento em março e abril.

A pandemia fez aumentar a procura por carros usados e um dos motivos prende-se com a falta de veículos novos no mercado, devido à escassez de componentes na indústria automóvel. Ou seja, a falta de oferta de novos empurra os compradores para os usados, mas este segmento também não consegue responder à elevada procura.

Março e abril deste ano deram já bons sinais ao mercado de usados, com um crescimento de vendas de 22% e 112%, respetivamente, face aos mesmos meses do ano passado. No entanto, nos primeiros quatro meses de 2021 verifica-se um volume de transações "18% abaixo do que aconteceu em 2019" e "muito semelhante ao mesmo período de 2020", de acordo com o mais recente barómetro do Standvirtual e da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP),