Falua convida a "provar Tejo no Porto" na edição de verão da Essência do Vinho

As gamas Falua e Conde Vimioso vão estar presentes na primeira edição de verão da Essência do Vinho, no Palácio de Cristal, entre 2 e 4 de julho, apresentando a conjugação de castas autóctones com castas internacionais em vinhos com assinatura da enóloga Antonina Barbosa.

A gama Conde Vimioso - eleita "Marca do Ano" pela Revista de Vinhos em 2020, com oito referências, garante uma viagem pelo melhor da Região Tejo: colheitas selecionadas de branco, tinto e rosé, a Sommelier Edition, os Conde Vimioso Superior Branco e Tinto, os Reserva Branco e Tinto e o exclusivo Conde Vimioso - Vinha do Convento, um vinho engarrafado em anos verdadeiramente excecionais, com estágio de 24 meses em 11 barricas de carvalho francês e 12 meses de estágio em garrafa.

Já os vinhos Falua, homónimos da empresa com uma história de 25 anos em Portugal, apresentam-se em cinco referências que vão desde os Duas Castas branco, tinto e rosé aos recentemente lançados Falua Unoaked - um tinto 100% Touriga Nacional e um branco 100% Fernão Pires -, que expressam as características únicas da vinha em calhau rolado que é uma imagem de marca da Falua.

Com um portfólio de 13 vinhos para "provar o Tejo no Porto", a Falua destaca "a importância de regressar ao contacto direto com os consumidores num espaço tão apelativo como os jardins do Palácio do Cristal, retomando a dinâmica do setor e a presença em eventos de relevância".

Esta primeira edição de verão, de um dos mais importantes eventos de vinho do país, vai reunir 150 produtores no Jardim das Camélias do Palácio de Cristal, entre 2 e 4 de julho.