Famílias batem recorde no crédito ao consumo

Portugueses pediram emprestado, em média, mais de 14 milhões de euros por dia, em 2019. Medidas do Banco de Portugal não travaram corrida.

A concessão de empréstimos para consumo atingiu os 5245 milhões de euros em 2019, o máximo desde que há registo nos dados disponíveis no Banco de Portugal. O saldo total do crédito ao consumo (inclui novos e antigos) vai em 18 751 milhões de euros (ver infográfico), uma tendência que se acentuou com a saída da troika (maio de 2014).

Por dia, as famílias pediram mais de 14 milhões de euros em crédito ao consumo. Só em dezembro endividaram-se em mais 501 milhões de euros, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP). O volume de novo crédito concedido em dezembro é explicado, em parte, pelo mínimo de sempre registado nas taxas de juro médias nos empréstimos ao consumo.

No crédito concedido para outros fins, o volume atingiu os 2300 milhões de euros em 2019.

Também a concessão de crédito à habitação subiu ao máximo desde 2008, ano em que rebentou a crise financeira nos EUA e que se alastrou a todo o mundo.

O crédito à habitação atingiu os 10 630 milhões de euros. O mês de dezembro foi o melhor desde dezembro de 2008, tendo as famílias pedido emprestado 1117 milhões de euros para a compra de casa no último mês do ano passado.

Incentivos

No total, os novos créditos concedidos a particulares atingiram os 18 217 milhões de euros em 2019, o máximo desde 2008. Em dezembro, os particulares endividaram-se em 1856 milhões de euros.

"As taxas de juro de novas operações de empréstimos a particulares continuaram a apresentar, em 2019, uma tendência de descida", referiu o BdP na nota estatística.

As taxas de juro em mínimos históricos têm incentivado a procura por crédito por parte das famílias. A somar, os bancos têm incentivado o recurso ao crédito para minimizar os impactos que sofrem nas receitas das baixas taxas de juro.

No crédito ao consumo e para outros fins, "as taxas de juro médias foram de 6,58% [6,77% em dezembro de 2018] e de 3,71% [3,75% em dezembro de 2018], respetivamente". "Em dezembro de 2019, a taxa do crédito ao consumo registou um mínimo histórico", adiantou.

O aumento do crédito ao consumo fez disparar alarmes no BdP, no terceiro trimestre de 2019. O supervisor anunciou no final de janeiro novas medidas para travar a concessão de crédito ao consumo que entram em vigor no próximo dia 1 de abril. Uma das principais medidas introduzidas foi a diminuição de dez para sete anos do prazo máximo para novos contratos.

Taxas de juro em queda

Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média, em dezembro de 2019, foi de 1,10%, reduzindo 31 pontos base relativamente ao período homólogo.

Mínimo de sempre

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias foram de 6,58%, contra 6,77% em dezembro de 2018, e de 3,71%, face a 3,75% em dezembro de 2018, respetivamente. Descida deve continuar A taxa de juro no crédito ao consumo deverá continuar a descer em 2020, dada concorrência no setor.