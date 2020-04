Maria Caetano com Elisabete Tavares (JN/DV) Hoje às 08:23 Facebook

Ao longo do último ano, particulares guardaram apenas o equivalente a 1,61% do PIB, pouco mais de 3,4 mil milhões de euros, perto do nível de 2008.

As famílias portuguesas vão enfrentar a pandemia, e a recessão que dela se antecipa, depois de terem construído ao longo do último ano a mais curta almofada financeira numa década. E, bem assim, com um pé-de-meia potencial que vale apenas metade da média de poupanças no conjunto dos países do euro.