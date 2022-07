Farinha e óleo com subida de preço superior a 40%

Cabaz de produtos alimentares essenciais custa mais 17 euros do que no início do ano. Inflação está a bater recordes e é a mais alta desde 1992.

A farinha para bolos e o óleo alimentar 100% vegetal registaram uma subida de preço acima dos 40% entre os dias 5 de janeiro e 27 de julho. Segundo os cálculos da Deco Proteste, estes foram os produtos que mais aumentaram, desde o início do ano. No topo da tabela estão também o salmão e o bife de peru, cuja diferença no preço foi superior a três e a 1,50 euros, respetivamente.

Desde que o ano de 2022 começou, a inflação tem vindo a bater recordes, tendo sido agravada pela guerra na Ucrânia. Em julho, o índice de preços no consumidor aumentou para os 9,1%, face aos 8,7% de junho. O Instituto Nacional de Estatística estima que seja o valor mais alto desde novembro de 1992. Os produtos energéticos contribuíram para a subida geral dos preços (31,19% de taxa de variação homóloga), mas também os produtos alimentares não transformados (13,22%).