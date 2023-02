Faturação de concessionários de automóveis sobe para 5500 milhões de euros

JN/Agências Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O volume de negócios dos concessionários de automóveis em Portugal atingiu os 5500 milhões de euros em 2022, mais 8,5% do que no ano anterior, segundo um estudo da Informa D&B, divulgado esta quinta-feira.

O estudo explica que o setor deverá revelar em 2023 um abrandamento no crescimento das vendas, fruto de um "elevado nível de inflação" e do "reduzido crescimento" do consumo das famílias. Alem disso, realça que o setor empregava 32106 pessoas no ano passado.

PUB

Do ponto de vista geográfico, o estudo mostra que a maioria das empresas possuem a sede na zona norte de Portugal, representando quase 40% do número total. As zonas Lisboa e Centro, por seu turno, acolhiam 26% e 23% dos operadores, respetivamente.

O estudo refere ainda que o volume de negócios teve um aumento homólogo de 4,5% em 2021, situando-se nos 5070 milhões de euros.

Quanto o número de empresas do setor de comércio de veículos automóveis ligeiros indica que este manteve 2021 a tendência crescente iniciada em 2015, totalizando cerca de 6500 empresas, mais 2,1% do que no ano anterior.