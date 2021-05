Fecho de multibancos obriga mais clientes a pagar comissões

Erika Nunes Hoje às 08:09, atualizado às 08:23 Facebook

Com cada vez menos balcões e ATM, os clientes são empurrados para as operações online, onde pagam comissões. O Interior do país e os idosos são mais afetados.

Um cliente que realize três transferências mensais para outro banco paga, em média, 27,6€ em comissões na Banca online e 252€ ao balcão, quando o custo das mesmas operações no multibanco (ATM) seria zero. O encerramento de cada vez mais ATM, especialmente em zonas com mais idosos e no Interior, penaliza duplamente as populações, que nem sempre podem aceder à Banca online ou pagam, em alternativa, centenas de euros a mais ao balcão.

No ano passado, a pandemia acelerou o encerramento de balcões no país. Segundo a Associação Portuguesa de Bancos, 2020 acabou com menos 202 agências bancárias e menos 1200 funcionários. De acordo com os dados do Banco de Portugal, a 31 de dezembro de 2020, existiam 14,3 mil caixas automáticas (incluindo os de redes internas). "A quantidade de caixas automáticas diminuiu 1,4%, regressando à tendência de decréscimo registada desde 2011 e que apenas foi interrompida em 2019", explica o regulador, contrapondo que esta redução foi "acompanhada do crescimento sustentado do número de terminais de pagamento automático [usados nas lojas]".