Feira Ovibeja cancelada

Em comunicado, a Associação de Agricultores do Sul (ACOS) anunciou o cancelamento da 37.ª Ovibeja, prevista decorrer entre 29 de abril e 3 de maio, e a próxima edição deverá realizar-se em abril de 2021.

A ACOS justifica que o evento deste ano foi cancelado "atendendo à emergência de saúde pública no âmbito da pandemia pela Covid - 19, e na sequência da sua evolução", acrescentando que foi também cancelado o 10.º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra.

A organização recorda que a Ovibeja "é feita pelas pessoas e para as pessoas e só faz sentido com os sentimentos de responsabilidade, de pertença e de festa que a caracterizam", razão pela qual o evento "não foi adiado mas sim cancelado".

Para a ACOS, este "recolhimento forçado" em função da pandemia da Covid - 19 "deverá funcionar como uma importante fase de reflexão e de consciência cívica", recordando que o tema da feira que tinha sido escolhido para a esta edição da feira, "Agricultura ConsCiência", reflete essa postura "de defesa do que é mais genuíno, em conformidade com os desafios colocados pela ciência".

A ACOS termina com a informação de que o Secretariado da 37.ª Ovibeja vai manter-se em funcionamento de modo a esclarecer e regularizar todas as situações com os seus expositores e outras entidades envolvidas.