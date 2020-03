Felgueiras e Lousada escrevem ao governador do Banco de Portugal

JN/Agências Hoje às 20:47 Facebook

Felgueiras e Lousada pedem condições especiais de pagamento das responsabilidades de empresas e privados afetados pelo impacto do novo coronavírus na economia, segundo uma carta conjunta dos dois municípios enviada ao Governador de Portugal.

"Apelamos à concessão de condições especiais de pagamento das responsabilidades das empresas e particulares de Felgueiras e de Lousada afetados pelo impacto da Covid-19, através da aprovação de períodos de carência de capital e juros", lê-se numa carta-aberta assinada pelos dois presidentes de câmara, à qual a Lusa teve hoje acesso.

Lousada e Felgueiras, concelhos do distrito do Porto onde foram detetados vários casos de infeção por Covid-19, viram as autoridades nacionais encerrar, na segunda-feira, escolas e outros equipamentos públicos e privados, como medidas de contenção do impacto do novo coronavírus.

Segundo Nuno Fonseca, de Felgueiras, e Pedro Machado, de Lousada, as "condições especiais" solicitadas ao Banco de Portugal permitirão "que os compromissos assumidos não entrem em situação de incumprimento e significarão uma preciosa ajuda, aliviando o fardo financeiro daqueles que são afetados por este flagelo".

"Está a tornar-se cada vez mais claro que a Covid-19 causará danos não apenas na saúde da nossa população, mas que implicará consequências económico-financeiras consideráveis no nosso território, lê-se ainda na posição conjunta enviada ao governador Carlos Costa.

Os dois autarcas recordam que "Felgueiras e Lousada têm sido cumpridores das medidas decretadas" e, por isso, defendem que o território e a sua economia não devem ser "duplamente penalizados".

Anotam, também, ser importante, "neste momento difícil, a união e colaboração de todas as entidades, nomeadamente das instituições financeiras, no sentido de minimizar o impacto da pandemia" nos munícipes de Felgueiras e Lousada.