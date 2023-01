Fico na "lista negra" se renegociar o crédito à habitação?

O Banco de Portugal veio esclarecer que as famílias que pretendam renegociar o crédito à habitação, no âmbito da subida das taxas de juro, não irão ficar marcados para contratos futuros. Ou seja, não entram na "lista negra". Mário Centeno, governador do Banco de Portugal afirmou: "Não há no quadro legal vigente nenhuma inevitabilidade que a negociação naqueles moldes resulte numa marcação por incumprimento com todas as consequências que isso tem".