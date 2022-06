Filmagem de "Velocidade furiosa" acelera economia de Viseu a Vila Pouca de Aguiar

Hotelaria e restauração são as áreas mais beneficiadas, mas reboques, catering e limpeza também ganham.

As cidades e vilas do eixo da autoestrada 24 (A24), entre Viseu e Vila Pouca de Aguiar, vão estar em polvorosa durante os próximos meses devido à rodagem de cenas para o filme "Velocidade furiosa X", que tem Portugal como um dos cenários. Se por um lado, há vantagens económicas próprias de uma megaprodução de Hollywood, por outro, também há inconvenientes, como o corte daquela via ao trânsito já a partir de hoje.

Os contratempos deverão ser compensados no futuro. Andreia Rodrigues, presidente do Centro Portugal Film Comission adianta, ao JN, que tem "a garantia de que as cenas que vão aparecer no "Velocidade Furiosa X" serão identificadas como tendo sido gravadas em Portugal". Uma vantagem sobre outras produções em que "a maior parte das imagens aparecem apenas como cenários e não estão identificadas com o país onde foram filmadas".