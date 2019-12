Fim do roaming abriu a torneira dos dados móveis

Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O uso de dados móveis em 'roaming' na União Europeia (UE) decuplicou no primeiro semestre de 2019 face a 2017, ano em que as taxas de utilização dentro do bloco europeu foram abolidas, segundo um relatório da Comissão Europeia.

Desde 15 de junho de 2017 que os cidadãos da UE podem usar o seu telemóvel durante uma viagem a outro Estado-membro e ainda à Islândia, Liechtenstein e Noruega sem terem que pagar taxas adicionais.

Segundo a primeira avaliação após o fim do 'roaming', para além de o uso de dados ter aumentado dez vezes em média, no terceiro trimestre de 2018, coincidindo com o período do verão, atingiu um pico de 12 vezes mais do que antes da abolição das taxas.

Nesse período, entre julho e setembro de 2018, o número de chamadas feitas em 'roaming' triplicou, face ao primeiro semestre de 2017.