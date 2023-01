Finanças validaram pagamento do PRR sem confirmar metas

Ministério Público arrasa auditorias e avisa que Portugal se deve preparar para a suspensão de pagamentos.

A Comissão de Auditoria e Controlo (CAC) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deu parecer favorável ao segundo pedido de pagamento feito por Portugal à Comissão Europeia sem conhecer as ações de verificação do cumprimento dos marcos exigidos por Bruxelas para pagar os 1,8 mil milhões de euros.

A informação consta do relatório de acompanhamento do Ministério Público (MP) na CAC, publicado ontem no site da Procuradoria-Geral da República. Segundo o MP, "a CAC considerou que o segundo pedido de pagamento estava em condições de ser submetido à Comissão Europeia (CE), embora o seu parecer fosse limitado por desconhecimento, à data da sua formalização, dos resultados das ações de verificação relativas aos marcos".