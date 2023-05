Finangeste compra antigo cinema em Lisboa e investe quatro milhões na reabilitação

Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo Cinema Castil, em Lisboa, foi comprado pela gestora imobiliária Finangeste, que pretende investir quatro milhões de euros para reabilitar o espaço, para criar escritórios.

Inaugurado em 1973 e encerrado em 1988, o ex-Cinema Castil conta com uma área de cerca de 1600 m², tendo acomodado até há pouco tempo a agência de um banco.

A empresa, criada há mais de 20 anos, contou com a assessoria na parte legal pela equipa do sócio de imobiliário da CMS, João Pinheiro da Silva, na parte técnica pela Openbook Arquitectos e pela Alphalink, Gestão de Projectos. A CBRE assessorou a transação do lado do vendedor.

PUB

As obras, cujo investimento está avaliado em quatro milhões de euros, vão servir para criar um "escritório disruptivo com capacidade de receber inquilinos de elevada qualidade", informa a gestora em comunicado.

A Finangeste começou por ser uma empresa pública, fundada em 1978 pelo Governo Português para atuar como gestor de ativos ao serviço do Banco de Portugal e de outros 12 bancos, tendo passada para a gestão privada em 2015.

Nos últimos anos captou cerca de 500 milhões de euros de investimento internacional para novos projetos imobiliários no país.