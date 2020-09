Fisco devolve IMI aplicado às casas dos pobres

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:18 Facebook

Autoridade Tributária reconhece erro ao fim de quatro anos. Obra do Padre Américo fica isenta de impostos.

Quatro anos passados e depois de ter indeferido vários recursos e até contestado uma ação judicial, a Autoridade Tributária reconheceu que errou ao tributar com o imposto municipal sobre imóveis (IMI) as 12 casas dos pobres construídas pelo Padre Américo, em Paço de Sousa, Penafiel, para acolher famílias carenciadas.

O Fisco também já devolveu os 12 mil euros pagos em impostos pela Fábrica da Igreja Paroquial entre 2016 e 2019 e admitiu que o problema poderia ter sido solucionado com uma simples reunião. "No âmbito do cancelamento da isenção, verificou-se que o Serviço de Finanças não notificou a recorrente [Fábrica da Igreja Paroquial de Paço de Sousa] para o exercício do direito de audição. Este facto poderia ter levado a outra solução que não o cancelamento da isenção", lê-se na notificação da Direção de Finanças do Porto.