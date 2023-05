Fisco enviou mais de quatro milhões de liquidações de IMI e 916 mil são inferiores a 100 euros

JN/Agências Hoje às 09:39 Facebook

Os proprietários de imóveis receberam este ano um total de 4 082 440 liquidações de Impostos Municipal sobre os Imóveis (IMI), das quais 916 mil são de valor inferior a 100 euros, dando origem a um único pagamento.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da Autoridade Tributária e Aduaneira precisou que daqueles mais de quatro milhões de liquidações de IMI, a maioria (2 486 548) dizem respeito a valores de imposto entre os 100 e os 500 euros e que, por esse motivo, podem ser pagos em duas fases (maio e novembro).

Com valores de IMI a superarem os 500 euros estão 679 533 notas de liquidação. Por superarem aquele valor, a lei determina que os contribuintes possam pagar o imposto por três vezes - maio, agosto e novembro.

As liquidações de valor inferior a 100 euros totalizaram este ano (para o imposto relativo a 2022) as 916 359, tendo de ser pagas até ao final deste mês.

Apesar do faseamento do pagamento, as regras em vigor desde 2019 permitem que os contribuintes com valores acima dos 100 euros possam pagar a totalidade do imposto em maio, prescindindo do sistema de prestações.

Os dados permitem verificar que o número de liquidações e o intervalo de valores se tem mantido relativamente constante ao longo dos últimos anos, embora apresentando ligeiros crescimentos.

Em 2022, o número de liquidações totais ascendeu a 4 009 718, sendo 895 969 de valor inferior a 100 euros; 2 434 314 de valor superior ou igual a 100 euros e inferior a 500 euros; e 679 435 acima de 500 euros.

Já em 2021, foram enviadas 4 031 117 notas de cobrança, entre as quais se incluíam 2 431 731 entre os 100 e os 500 euros e 678 726 acima dos 500 euros.