Fnac compra MediaMarkt Portugal

Acordo entre franceses e alemães está fechado, falta apenas luz verde da Autoridade da Concorrência.

O grupo francês Fnac Darty chegou a acordo com a MediaMarktSaturn, uma subsidiária da germânica Ceconomy, para adquirir a retalhista de produtos tecnológicos MediaMarkt Portugal, foi esta quinta-feira anunciado. O valor do negócio não foi revelado, mas foi revelado que a operação nacional da MediaMarkt teve receitas de 140 milhões de euros no exercício fiscal 2021-2022.

O acordo visa a aquisição de toda a operação lusa da MediaMarkt, o que significa que as dez lojas físicas e a loja online portuguesa da retalhista serão integradas na rede de lojas Fnac. Os 450 funcionários da MediaMarkt também vão transitar para o grupo de origem francesa.

Segundo o comunicado pelas duas empresas, o negócio ainda está dependente da aprovação da Autoridade da Concorrência, mas as duas retalhistas acreditam ter luz verde até ao final do verão deste ano. Tendo o crivo regulatório, a Fnac prevê incorporar todos os ativos da MediaMarkt portuguesa até ao final do ano.

A Fnac também garante que "toda a relação com clientes [da MediaMarkt] continuará a ser assegurada pelas entidades jurídicas adquiridas". O interesse da Fnac na MediaMarkt é justificado pela "operação sólida e consolidada" da retalhista de produtos tecnológicos, que oferece uma "excelente variedade de eletrodomésticos e produtos técnicos, com uma extensa gama de referências e marcas, a que se acrescenta um serviço amplamente reconhecido".

Já os responsáveis da MediaMarkt aceitaram vender a operação por considerarem que se esgotou o tempo para alcançar uma posição de liderança, em Portugal.

"A aquisição da MediaMarkt Portugal permitirá à Fnac aumentar a sua dimensão em Portugal, um mercado dinâmico e relevante para o grupo, sendo esta uma oportunidade para alcançar uma forte posição de mercado, assim como replicar o modelo de eficiência e complementaridade já demonstrado pela fusão entre a FNAC e a Darty em França, em 2018", refere o CEO do grupo Fnac Darty, Enrique Martinez.

"Nós avaliamos e revemos continuamente o nosso portfólio de países. Em Portugal, temos mantido a nossa posição ao longo dos anos num ambiente muito competitivo, graças ao forte desempenho da nossa equipa local. No entanto, o nosso negócio aqui ainda não atingiu dimensão suficiente para alcançarmos uma posição de liderança no mercado", afirma Karsten Wildberger, CEO da MediaMarktSaturn e Ceconomy, também citada em comunicado.

