Frota da sardinha sai para o mar ainda sem acordo com conserveiras

Sardinha há, o problema pode ser a procura e o preço. É com este espírito que a frota parte, esta noite, para o mar, depois de cinco meses de paragem. Este ano, há 37 642 toneladas para pescar (mais oito mil do que em 2022). A ideia é tirar o máximo proveito da quota. Para já, ainda não há acordo com a indústria conserveira, mas as negociações continuam, a fim de assegurar o escoamento.

"Prevejo um dia de muita sardinha e pouco mercado. Temos quota suficiente. Temos é que saber geri-la", afirmou, ao JN, Agostinho Mata, o presidente da Propeixe - Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, que agrega 24 barcos da pesca do cerco, a trabalhar em Matosinhos e Peniche.

Para já, o que se sabe é que "os barcos têm visto muita sardinha no mar". Agora, "tudo vai depender do mercado" e, por isso, o otimismo é "moderado". O ideal seria um preço a rondar um euro por quilo, mas, para isso, é preciso que a sardinha já venha "grandinha e com um teor de gordura razoável". A frota vai partir para o mar à meia-noite, com um limite diário de captura de 200 cabazes (4500 quilos) para as embarcações com mais de 16 metros e paragens obrigatórias aos fins-de-semana e feriados.