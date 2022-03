Fuga sem precedentes das empresas está a colapsar a Rússia

António José Gouveia Hoje às 08:41 Facebook

Companhias marítimas de contentores recusam fornecer o país. Comprar Iphones ou carros ocidentais será mais difícil.

A invasão da Ucrânia está a causar um êxodo em massa e sem precedentes de empresas estrangeiras na Rússia, revertendo mais de três décadas de investimento no país de Putin após o colapso da União Soviética em 1991.

À medida que vários países aumentam as sanções contra a Rússia, a lista daqueles que cortam os laços ou alteram os seus planos cresce continuamente, provocado também pelo encerramento do espaço aéreo russo, pelo bloqueio do sistema SWIFT nos bancos ou pela proibição do rublo como moeda de troca nos negócios. É que algumas empresas consideram que os riscos, tanto reputacionais quanto financeiros, são elevados demais para continuar a negociar, apesar de isso significar a perda de milhares de milhões de euros.